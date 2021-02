Schot (35) vervolgd voor ’aanstootgevende’ tweet na overlijden Captain Tom Moore

Het is niet duidelijk of Joseph Kelly ontkent het bericht überhaupt de wereld in te hebben geslingerd, of dat hij het bericht zelf niet als aanstootgevend beschouwt. Volgens Daily Mail gaat het om een 35-jarige fan van de Schotse voetbalclub Celtic. Hij wordt vervolgd op basis van een Britse communicatiewet uit 2003, die is bedoeld om ’zeer grove, beledigende’ digitale boodschappen tegen te gaan. Kelly moet zich 17 juni voor de rechter verantwoorden.

Het vermeende bericht van Kelly zou ’beledigende opmerkingen’ over de ’inmiddels overleden’ Sir Tom Moore uitlokken, zo luidt de beschuldiging. De Schotse politie was via een klacht op de tweet gestuit.

Op sociale media klinken gemengde reacties. Allereerst boze berichten, maar ook vragen waarom een ’idioot’ moet worden vervolgd die ’idiote dingen twittert’. „Bescherm de vrijheid van meningsuiting, ook al ben je het niet eens met wat wordt gezegd”, laat de Engelse acteur Laurence Fox weten.

Een screenshot van de bewuste tweet, vergezeld met een foto van oorlogsheld Tom Moore die deze maand op 100-jarige leeftijd overleed. Ⓒ twitter

Kelly was woensdag niet aanwezig in de rechtbank van Lanark Sheriff Court, onder de rook van Glasgow. Eerder raakte ook een Britse agent in opspraak nadat hij een plaatje in een groepsapp had gedeeld van de arrestatie van de omgekomen zwarte Amerikaan George Floyd.

Ook de Anglicaanse priester-in-opleiding Jarel Robinson-Brown kreeg een lawine van kritiek over zich heen nadat hij eerbetuigingen aan de kapitein hekelde als ’wit nationalisme’.

De oorlogsveteraan haalde vorig jaar meer dan 32 miljoen pond op voor de Britse gezondheidsdienst NHS. Volgens premier Boris Johnson moet er een prominent standbeeld voor Captain Tom worden opgericht.