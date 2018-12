Gamesuitgevers ondernemen actie in Japan

Eerder riep de Japanse overheid al op om het energieverbruik te verminderen om zo verder stroomuitval te voorkomen. Square Enix heeft voor tenminste één week de servers uitgeschakeld en spelers van Final Fantasy XI mogen in april ter compensatie één week gratis spelen. Konami weet nog niet wanneer Metal Gear Online terugkeert.

Namco Bandai heeft besloten de arcadehallen te sluiten om stroom te besparen en daarnaast doneert men 100 miljoen yen aan de slachtoffers. Dat laat Bart Verwijst, PR excutive van Namco Bandai Benelux, weten via Twitter.

De release van MotorStorm: Apocalypse is door Sony voor onbepaalde tijd uitgesteld. De PlayStation 3-titel zou op 17 maart in Japan verschijnen, maar de racegame, die zich afspeelt in een door een aardbeving verwoeste stad, zal logischerwijs voorlopig niet verschijnen.

Sega heeft beloofd alle inkomsten van de iPhone-versie van Football Manager 2011 in de periode van 11 tot en met 18 maart te schenken aan een nog nader te bepalen goed doel. Verder heeft de gamesuitgever de lancering van Yakuza Of The End, ook gepland voor 17 maart, uitgesteld.

De Japanse ontwikkelstudio Irem heeft een streep gezet door Disaster Report 4. De Disaster Report-games, waarvan alleen de eerste twee games ook verschenen in het Westen, spelen zich altijd af rond natuurrampen.

Ook Capcom denkt dat het nu geen goede tijd is om iets uit te brengen. Het bedrijf heeft de lancering van een uitbreiding voor Marvel Vs. Capcom 3 in Japan voor onbekende tijd uitgesteld.