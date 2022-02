Dut M. (27) ontkent doodschieten ’ome Sjaak’ uit Berkhout: ik was al weg

In deze zaak zijn nog twee verdachten aangehouden, maakte de officier van justitie maandag bekend tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Alkmaar tegen de in Soedan geboren M.

De politie verklaarde eerder over de fatale woningoverval op 14 juni 2021: „Waarschijnlijk hoorde Groot dat de mannen probeerden binnen te komen en volgde daarop een confrontatie. Een paar minuten nadat getuigen een luide knal hadden gehoord, scheurden de verdachten in een auto weg in de richting van Spanbroek.”

’Contant geld’

Voor het OM staat vast dat de drie verdachten met veel geweld hebben ingebroken in de woning omdat ze dachten dat er contant geld viel te halen bij Groot, die ook in auto’s handelde. Ze forceerden de deur van de woning en zouden Groot vervolgens hebben mishandeld, aldus justitie.

M. stelt dat zijn kompanen te veel lawaai maakten naar zijn zin en dat pas nadat hij was vertrokken, Groot met een vuurwapen in diens bovenlichaam is geschoten. De drie verdachten worden gelinkt aan een reeks gewelddadige overvallen in de kop van Noord-Holland. De dood van Sjaak Groot dompelde Berkhout in diepe rouw.

De rechter vroeg M. naar zijn persoonlijke omstandigheden: „Ik zit binnen en dat is niet wenselijk”, antwoordde hij. Het zal volgens justitie nog geruime tijd duren voordat de strafzaken tegen alle verdachten zijn afgerond omdat het einddossier nog niet klaar is.