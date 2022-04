Exitpolls: Emmanuel Macron herkozen tot president van Frankrijk

Het zittende staatshoofd behaalde een iets grotere overwinning dan gedacht. Maar deze score wil niet zeggen dat ruim de helft van de Fransen hem steunt. Een groot deel van hen wilde vooral Marine Le Pen buiten het Élyséepaleis houden. De linkse kiezers die een biljet voor Emmanuel Macron in de bus stopten, deden dat vaak met grote tegenzin. Bovendien kwam maar 72 procent van de stemmers opdagen.

De werkelijke steun voor Macron valt af te lezen aan zijn score in de eerste ronde: 28 procent. Daarmee kreeg hij 5 procentpunten meer dan in 2017. Die toename heeft hij te danken aan zijn optreden als ‘crisisleider’: de Fransen vinden dat hij de pandemie en de oorlog in Oekraïne goed het hoofd heeft geboden.

Steun van andere partijen

Naast een geringe steun van de kiezer kunnen de parlementsverkiezingen in juni Macron problemen opleveren. Waarschijnlijk zit een meerderheid er voor La République en Marche net in. Maar de herkozen president heeft steun van andere partijen wel nodig. Kamerleden van het klassiek rechtse Les Républicains en de Groenen lieten al weten dat ze zich bij hem willen aansluiten, maar niet lid willen worden van zijn beweging. Het staatshoofd vreest dat dat voor een ‘patchwork’-groep zorgt, die hem niet genoeg stabiliteit biedt.

Ook met een meerderheid achter zich kan Macron zijn borst natmaken. Hij wil direct beginnen met een omstreden pensioeningreep, die hij er in zijn vorige ambtstermijn niet doorkreeg. De president vindt dat de Fransen tot hun 64e moeten werken in plaats van tot hun 62e. Marine Le Pen was niet van plan aan deze leeftijd te tornen, Jean-Luc Mélenchon wilde terug naar 60. Samen behaalden zij in de eerste ronde 45 procent. Als alle kwade Fransen en de vakbonden zich verenigen, kan het land zich opmaken voor flinke demonstraties en stakingen.

Woede blijft smeulen

In de eerste ronde stemden zes op de tien kiezers op een radicale partij, een duidelijk protest tegen het huidige staatshoofd. Hij heeft het imago arrogant te zijn en ver af te staan van de gewone man. De woede van deze Fransen blijft smeulen. Hier en daar wordt al gewaarschuwd tegen een opleving van de Gele Hesjes. Deze protestbeweging ontstond eind 2018 uit irritatie over een groene taks op de toen toch al dure benzine, het ‘beleid voor de rijken’ van Macron en algehele onvrede.

Marine Le Pen zei in een speech vlak na de bekendmaking van de resultaten dat ze zich voor Frankrijk en de Fransen in blijft zetten. Eerder liet ze weten zich niet nog eens verkiesbaar te stellen voor het Élysée. De voorvrouw van het Rassemblement National was een serieuzere kandidaat dan vijf jaar geleden, maar nog niet à la hauteur, zoals de Fransen zeggen, ‘niet goed genoeg’.

Dat heeft niet alleen te maken met afkeer van haar extreme ideeën op het gebied van immigratie en integratie – zo wil zij Fransen voorrang geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen, banen en toeslagen. Maar ook met het feit dat een deel van haar plannen simpelweg niet uitvoerbaar is. Het voorrang geven aan Fransen is in strijd met de Grondwet en Europese regels. Onder andere vanwege deze rammelende voorstellen ontbreekt het Le Pen nog steeds aan geloofwaardigheid.