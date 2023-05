Tienduizenden euro’s uit auto gegooid tijdens achtervolging in Antwerpen

De wagen kon uiteindelijk ontkomen. Waarom het geld uit de auto werd gegooid is nog niet duidelijk. Later die nacht meldde een man zich op het politiebureau om zich aan te geven.

„Een patrouille van de politie wilde een wagen controleren na verkeersovertreding”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. „De bestuurder ging er opeens met de wagen in volle vaart vandoor.”

Er ontstond een achtervolging waarbij hoge snelheden gehaald werden. „In de vlucht werden grote hoeveelheden cash geld uit de wagen gegooid”, gaat Migom verder. „De wagen wist te ontkomen, maar de collega’s wisten het grootste deel van de biljetten van de straat te rapen. Het gaat om tienduizenden euro’s.” De politie sluit niet uit dat een deel is opgeraapt door toevallige voorbijgangers of buurtbewoners.

Andere kentekenplaat

De verdachte of verdachten wisten te ontkomen. Iets later op de avond merkte de politie dezelfde wagen opnieuw op in dezelfde regio, zij het met een andere kentekenplaat. De politie sommeerde de bestuurder en zijn passagier opnieuw om te stoppen voor een controle, maar opnieuw gaven de inzittenden daar geen gehoor aan. „Er ontstond een nieuwe achtervolging. De vluchtende wagen reed de A12 op in de richting van Brussel”, aldus Migom.

De Antwerpse politie kreeg bijstand van de federale wegpolitie en de naburige plaatsen Hekla en Rupel, maar de vlucht kwam uiteindelijk pas ten einde in de Brusselse gemeente Schaarbeek. „De twee inzittenden bleken een strafblad te hebben. De bestuurder had bovendien ook een rijverbod”, zegt Migom.

In de auto trof de politie geen geld of ander bewijsmateriaal aan. Bovendien bleek dat de auto een ander type BMW was dan de wagen die eerder kon ontkomen. Verder onderzoek moet uitmaken of er sprake is van een (on)gelukkig toeval, of dat er toch een verband is tussen de twee wagens en/of achtervolgingen.

Meteen verhoord

Omstreeks 2.45 uur meldde zich een man op het politiekantoor aan de Noorderlaan. Hij beweerde de bestuurder te zijn van de eerste wagen en werd meteen verhoord. Waarom hij zich uren na de vlucht aangaf, blijft net als de beweegredenen om tienduizenden euro’s weg te gooien, onduidelijk.

„Na verhoor werd besloten om de man voor te leiden bij de Officier van Justitie. Hij wordt verdacht van witwaspraktijken”, bevestigt woordvoerder Kato Belmans van het Antwerpse Openbaar Ministerie zondagavond. „De twee inzittenden van de andere wagen werden na verhoor vrijgelaten.”