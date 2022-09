EU-energieministers bereiken akkoord over verlagen energierekening

Hoe de besparingsplicht er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Volgens het oorspronkelijke voorstel moeten de lidstaten deze winter vijf procent besparen op het stroomverbruik tijdens piekuren. Daarbovenop zouden de lidstaten op vrijwillige basis moeten mikken op een algemene verlaging van de maandelijkse consumptie met tien procent.

Met de windfall tax installeert de EU een knop voor lidstaten om hoge winsten bij groene energieproducenten af te romen. Die verdienen goud geld omdat de elektriciteitsprijs omhoog is gestuwd door de hoge gasprijs, terwijl voor hun de productie niet of nauwelijks duurder is geworden. Nederland was sceptisch over deze maatregel vanwege uitvoeringsproblemen.

De zogeheten ’solidariteitsbijdrage’ is een eenmalige heffing voor olieraffinaderijen en gasbedrijven met enorme winsten. Alle inkomsten kunnen lidstaten gebruiken om huishoudens en bedrijven te compenseren voor de gepeperde energierekening. In Nederland komt er een nationaal prijsplafond voor de energierekening. Voor de financiering kan Den Haag gebruikmaken van het EU-akkoord.

Recordtempo

De drie maatregelen zijn deze maand gepresenteerd en voor EU-begrippen in recordtempo goedgekeurd. Vanwege een speciale crisisregeling kan het Europees Parlement worden gepasseerd. De energieministers praten in Brussel nog verder over maatregelen om de gasprijs te beteugelen. Een meerderheid van vijftien lidstaten wil een prijsplafond op de inkoop van aardgas. Dat zou betekenen dat Brussel gaat bepalen wat gas maximaal mag kosten. Naar verhouding betalen we in Europa voor lng en pijpleiding gas meer dan andere delen van de wereld.

Maar de Europese Commissie en landen als Nederland en Duitsland zien zo’n prijsplafond absoluut niet zitten. Ook experts waarschuwen voor marktverstoring en de mogelijkheid dat landen geen (vloeibaar) gas meer willen leveren aan Europa. De gevoelige discussie schuift vrijwel zeker door naar de EU-leiders, die zien elkaar volgende week op een top in Praag.