Atari herenigd met oprichter

Hoewel Atari vroeger bekend stond om haar Atari 2600-spelcomputer, brengt het de laatste tijd vooral online games uit. Zo is het de uitbater van Champions Online, Dungeons & Dragons Online en meest recentelijk Star Trek Online.

Bushnell is in elk geval erg blij met zijn nieuwe positie: "Ik ben erg blij om weer met Atari te maken te hebben nu het klaar staat om grote stappen in de gamesindustrie te nemen. Het bedrijf en haar bekende merken zijn altijd belangrijk voor me geweest en ik kijk er naar uit om ze verder te begeleiden," aldus het verse bestuurslid.

Ondertussen is ook bekend geworden dat Phil Harrison bij het bedrijf is weggegaan. Harisson is in 2008 van Sony Computer Entertainment Europe overgestapt naar Atari, maar dat bleek dus niet echt een succes te zijn.