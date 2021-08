Twee lichamen aangetroffen in woning Rosmalen

Rosmalen - In een woning aan de Valkeniersingel in Rosmalen zijn woensdagmiddag twee lichamen aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart en een forensisch arts is aanwezig. De woning is afgezet met politielint.