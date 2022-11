Premium Het beste van De Telegraaf

Belangen groot, ’trollenleger weer op pad’ Ongekende polarisatie bij midterms VS

Alle verkiezingen in de machtigste democratie ter wereld zijn belangrijk. Maar dinsdag zijn de belangen in de Verenigde Staten wel heel erg groot. Op het spel bij deze ’midterm’-verkiezingen: de toekomst van het recht op abortus, de Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne, het Amerikaanse economische en klimaatbeleid, de integriteit van het verkiezingsproces en, in de woorden van president Joe Biden, niets minder dan het voortbestaan van de Amerikaanse democratie.