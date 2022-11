Zus Kim Jong-un haalt hard uit naar Zuid-Korea: ’Idioten’

„Als ze denken dat ze aan de huidige, gevaarlijke situatie kunnen ontsnappen door middel van ’sancties’, dan moeten ze wel echt idioten zijn, want ze weten niet hoe ze in vrede en comfort moeten leven”, zei de zus van Kim Jong-un in een verklaring. Volgens Kim Yo-jong zijn Yoon en zijn regering een stel „rennende, wilde honden” met een bot dat ze van de Verenigde Staten hebben gekregen.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten noemen de opmerkingen van Kim Yo-jong „betreurenswaardig.” „We betreuren de houding van Noord-Korea, waarmee het probeert om de schuld bij ons te leggen, terwijl de huidige spanningen zijn veroorzaakt door herhaaldelijke provocaties met raketten”, zeggen zij in een verklaring.

Cyber

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dinsdag dat het onderzoekt of het land onafhankelijk sancties kan opleggen aan Pyongyang. Het ministerie zou onder meer sancties voor de cybersector overwegen in het geval dat Noord-Korea zijn vermeende plannen voor een nucleaire test doorzet.

De militaire activiteit in Noord-Korea en Zuid-Korea is de afgelopen maanden toegenomen. Pyongyang voert regelmatig rakettesten uit en legt de schuld van de spanningen bij Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. Die zouden provoceren, maar de drie landen vinden juist dat Noord-Korea dat doet. Washington denkt dat Noord-Korea „op elk moment” een nucleaire proef kan uitvoeren. De laatste keer dat het land dat deed was in 2017.