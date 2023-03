Drugsdealer met 732 erectiepillen moet zijn huurhuis uit

In september was er een inval in de woning van de man aan de Bremstaat in Baarn. De politie vond 3 kilo henneptoppen, 31 xtc-pillen en 732 erectiepillen. Na een gesprek in november heeft de Baarnaar zelf de huur opgezegd. Er was geen huurachterstand.

Advocaat

De Baarnaar vertrok niet. De verhuurder sleepte hem voor de rechter. De advocaat van Omthuis had een dagvaarding naar de Baarnaar gestuurd. De zaak diende vorige week. De huurder kwam niet opdagen in de rechtbank. Omthuis eiste het directe vertrek van de huurder.

Een medewerkster van Omthuis vertelde dat de huurder veel overlast veroorzaakt met zijn drugs en medicijnenhandel. Buren zijn bang voor hem.

De rechter oordeelde dat de huurder volgens de regels was gedagvaard. De vorderingen van Omthuis zijn redelijk, stelde de rechter vast. De huurder moet ook de proceskosten van Omthuis betalen.