Hoge Raad: zaak Rosmalense flatmoord moet 13 jaar na veroordeling opnieuw

Op 10 april 2000 werd het levenloze lichaam van de 37-jarige Regie van den Hoogen aangetroffen in het halletje van een gemeenschappelijke flatwoning. Haar partner werd als verdachte aangehouden, vervolgd en kreeg in 2007 tbs met dwangverpleging opgelegd wegens doodslag. Uit onderzoek is destijds gebleken dat een halsslagader van de vrouw was doorgesneden.

Deskundigen van het NFI hebben nader onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het bloedsporenbeeld meer past bij het scenario waarin de veroordeelde niet aanwezig is geweest bij het overlijden van de vrouw dan bij het scenario waarin hij wel aanwezig was.

Bovendien heeft een forensisch arts van het NFI foto’s onderzocht van de snijwond in de hals van de vrouw. Volgens deze arts geeft de snijwond geen informatie over de vraag of de wond door de vrouw bij zichzelf is aangebracht, of door een ander persoon. De nieuwe conclusies wijken af van de conclusies van de eerdere deskundigen.

Eerder kwam een hoogleraar forensische geneeskunde al tot de conclusie dat zelfmoord veel waarschijnlijker is dan doodslag.

De Hoge Raad verklaart de herzieningsaanvraag gegrond en verwijst de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit hof zal de zaak tegen de veroordeelde opnieuw moeten onderzoeken en beoordelen.