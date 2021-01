Rouvoet wist al in april dat GGD-systeem niet deugde: ’Maar er moest zo snel mogelijk worden getest’

GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - Een van de ict-systemen die door de GGD werden gebruikt tijdens de tweede golf van de coronapandemie was al achttien jaar oud, maar vanwege de druk op de gezondheidsinstantie was er nauwelijks een andere keus. Dat het dramatisch uitpakte, met een datalekschandaal tot gevolg, noemt GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet in gesprek met De Telegraaf schokkend en zeer spijtig.