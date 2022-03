Premium Het beste van De Telegraaf

Nazaten stripauteurs dwarsbomen terugkeer comic-figuren Striphelden en de vloek van de erfgenamen

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

André Franquin in 1988. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Wat de vrolijke ’comeback van het jaar’ had moeten worden, loopt uit op een juridisch gevecht. De dochter van bedenker André Franquin probeert de terugkeer van Guust Flater bij de rechter tegen te houden. Het is niet voor het eerst dat nazaten van stripauteurs uitgeverijen ervan willen weerhouden beroemde en lucratieve strips nieuw leven in te blazen. Twee weken geleden kondigde Dupuis de comeback van Guust aan als ’ultiem cadeau’ in het kader van het 100-jarig bestaan van de Belgische stripuitgever. De Canadees Marc Delafontaine, bekend van de populaire serie Mooie Navels, bleek al vijf jaar geleden in het diepste geheim te zijn aangesteld als opvolger van Franquin.