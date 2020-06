Man in gezicht gestoken in Scheveningen

Ter hoogte van tramlus 11 werd het slachtoffer met een scherp voorwerp in het gezicht gestoken Ⓒ Google Maps / eigen foto

SCHEVENINGEN - Een man is zaterdagavond zwaar mishandeld op de Scheveningse boulevard. Toen hij iets zei van het rijgedrag van een automobilist werd hij eerst geslagen en daarna zelfs gestoken in zijn gezicht. Het incident is de druppel die de emmer doet overlopen voor Scheveningers en de Haagse politiek. Nachtburgemeester Pat Smith vindt dat het ’genoeg is geweest’. Hart voor Den Haag pleit voor keiharde handhaving.