Coalitie van Den Haag gevallen, VVD stapt uit college om omgang met partij De Mos

Dat gebeurde na een onrustige middag en avond in de raadszaal en weken van crisisoverleg na de vrijspraak van corruptie van Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos en zijn collega Rachid Guernaoi. De grootste partij van Den Haag werd na de vorige verkiezingen buiten de college-onderhandelingen gehouden en met name de VVD wilde weer heel graag in gesprek over terugkeer. De Mos zelf gaf meteen na de vrijspraak in april aan zo snel mogelijk weer mee te willen regeren in Den Haag.

’Moreel niet juist’

Fractievoorzitter Lotte Basten van Batenburg liet aan het einde van de vergadering de bom barsten nadat GroenLinks en PvdA volhielden nieuwe college-onderhandelingen niet te steunen. „We kunnen niet verder gaan alsof er niets is gebeurd”, zei ze stellig. „Voor de verhoudingen in de raad is dat niet goed, moreel is het niet juist en democratisch is het onkies. Onze partijbelangen zijn ondergeschikt aan onze democratische principes. Soms zijn er situaties waarin je niet kan kiezen, maar alleen het juiste kan doen.”

De twee VVD-wethouders, Anne Mulder en Kavita Parbhudayal, dienden onmiddellijk hun ontslag in. „Het is jammer dat we er niet in zijn geslaagd om met elkaar de grootse partij in Den Haag een nieuwe kans te geven om deel te nemen”, aldus een duidelijk emotionele Anne Mulder.

CDA en D66 lieten in de raadsvergadering wel lieten weten open het gesprek met Hart voor Den Haag in te willen gaan zonder zich direct uit te spreken over mogelijke toetreding tot de coalitie. Maar zowel GroenLinks als PvdA bleven bij hun standpunt dat terugkeer in het stadsbestuur wat hen betreft niet het uitgangspunt was.

Corruptieonderzoek

Door het corruptieonderzoek was Hart voor Den Haag, de grootste partij van Den Haag, buiten de college-onderhandelingen gehouden. De eerder opgetrommelde gespreksleider en oud-minister Bruno Bruins constateerde vorige week al dat de partijen met elkaar om tafel moeten om niet alleen de bestuurscultuur te verbeteren maar ook om met elkaar in gesprek te gaan over deelname van Hart voor Den Haag aan het college.

Burgemeester Jan van Zanen schorste de vergadering om kort in zijn rol als voorzitter van het college met de wethouders van de andere partijen te overleggen. Hij kwam niet lang erna terug en liet weten met spijt kennis te nemen van het terugtreden van de twee collega’s van de VVD. „Tot we hier op een ander moment op terugkomen zet de rest het werk voorlopig voort.”