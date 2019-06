OM eist 20 jaar en tbs tegen Sjonny W.

Is hij de dupe van een ongelukkige samenloop van erg opvallende toevalligheden of is de klusjesman Sjonny W. een uiterst gewiekste, gewetenloze seriemoordenaar? Volgens het OM is hij een berekende moordenaar.

De advocaten Pijnenburg en Dekens van W. zien nergens snoeihard bewijs voor betrokkenheid van hem bij de dood van de drie vrouwen.

Onze verslaggever Mascha de Jong is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Volg hier haar tweets: