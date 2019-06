Proces tegen Sjonny W. gaat verder

Sjonnie W., getekend door Petra Urban. Ⓒ DE TELEGRAAF

Amsterdam - Is hij de dupe van een ongelukkige samenloop van erg opvallende toevalligheden of is de klusjesman Sjonny W. een uiterst gewiekste, gewetenloze seriemoordenaar? In de rechtbank Amsterdam ontkende W. dinsdag Monique Roossien, Mirela Mos en Sabrina Oosterbeek vermoord te hebben. Verbanden met de drie slachtoffers zijn er volop.