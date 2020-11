Weer anti-Franse protesten in Bangladesh en Indonesië

De demonstranten riepen op tot een boycot van Franse producten, terwijl de politie hen belette naar de Franse ambassade te marcheren. Volgens de organisatoren namen meer dan 100.000 mensen deel.

In de islamitische wereld wordt al langer gedemonstreerd tegen Frankrijk. Boze moslims in onder meer Pakistan, Bangladesh en de Palestijnse gebieden verwijten Macron islamofoob te zijn. De Franse leider heeft zich na de recente moord op leraar Samuel Paty fel uitgesproken tegen islamitisch extremisme. Ook verdedigde hij het publiceren van spotprenten van de profeet Mohammed, iets wat onder moslims erg gevoelig ligt.

Franse ambassade

Maandag demonstreerden ook zo’n 400 mensen bij de Franse ambassade in de Indonesische hoofdstad Jakarta tegen de manier waarop Frankrijk omgaat met cartoons van de profeet Mohammed. De demonstranten zwaaiden met posters die de Franse president Emmanuel Macron „een vijand van moslims” noemden.

Bekijk ook: Terrorist Nice jong geradicaliseerd

„Wij veroordelen de belediging van de profeet Mohammed”, luidde een tekst, verwijzend naar karikaturen van Mohammed die begin september opnieuw zijn gepubliceerd door het satirische Franse tijdschrift Charlie Hebdo.

Kritiek

De Indonesische president Joko Widodo veroordeelde zaterdag de recente dodelijke aanvallen van islamisten, waaronder de onthoofding van een Parijse leraar die Mohammed-cartoons toonde in een les over vrijheid van meningsuiting, en de steekpartijen door een vermoedelijke islamist die drie mensen doodde in een kerk in Nice.

Maar Joko, die ’s werelds grootste natie met een moslimmeerderheid leidt, bekritiseerde Macron ook vanwege zijn opmerkingen over de islam en de verdediging door Franse functionarissen van het recht om de aanstootgevende cartoons te publiceren.