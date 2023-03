Verdachte aangehouden voor dodelijke vechtpartij in Maassluis

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er rond 02.30 uur op de Fenacoliuslaan in het oude centrum van Maassluis een vechtpartij tussen twee mannen. Een van hen was het slachtoffer, dat zwaargewond raakte. Later die nacht overleed hij in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.

Bewoners van Maassluis zijn aangeslagen door de gewelddadige dood van hun buurtgenoot, de 42-jarige Dominique. Een bewoonster van de straat stelt dat ze niets heeft meegekregen maar pas later nadat ze sirenes hoorde begreep wat er was gebeurd.

Een andere bewoner van het doorgaans zo rustige stadje zegt vooral van slag te zijn omdat dit niet past in het centrum van Maassluis. ,,Het was echt ook een aardige man. Niet te bevatten dat zoiets hier in het centrum gebeurt.”

De dader zou na het incident direct op de vlucht zijn geslagen, voordat hij zich bij de politie meldde. Er zouden wel camerabeelden zijn.