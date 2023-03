Turks front tegen president Erdogan is weer ’compleet’

Vorige week zei Akşener de samenwerking nog op met de Tafel van Zes, zoals de zes oppositiepartijen worden genoemd die gezamenlijk tegen de zittende president Tayyip Erdoğan wilden strijden. Ze was het oneens met de kandidatuur van Kemal Kiliçdaroğlu voor het Turkse presidentschap.

Kiliçdaroğlu is al dertien jaar lang de partijvoorzitter van de seculiere sociaaldemocratische CHP, de grootste oppositiepartij. Maar in al die jaren wist de partijbons nooit een verkiezing te winnen van de AKP van Erdoğan. Volgens peilingen zouden twee partijgenoten van Kiliçdaroğlu – de burgemeesters van Istanbul en Ankara – meer kans hebben gemaakt om de verkiezingen te winnen.

Nadat Akşener tevergeefs had opgeroepen dat één van hen de presidentskandidaat moest zijn, kwam haar partij in een geïsoleerde positie terecht. Na overleg met de andere oppositiepartijen waarin Akşener voorstelde dat de twee burgemeesters vicepresident kunnen worden, is de IYI-leidster alsnog teruggekeerd in de oppositie-coalitie.

Maandagavond schoven de zes partijen Kiliçdaroğlu naar voren als gezamenlijk presidentskandidaat.