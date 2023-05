Premium Het beste van De Telegraaf

Hoogleraar Ruud Koopmans: huidige systeem is een loterij die juist de zwakste vluchtelingen in de steek laat ’Asielstelsel hangt van huichelarij aan elkaar’

Kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos heeft al jaren te maken met een migrantenstroom die de capaciteit ver te boven gaat. Dat gebeurt doelbewust, aldus Ruud Koopmans: betere kampen zouden de instroom nog vergroten en landen als Nederland sturen niemand terug naar Griekenland onder deze omstandigheden. Ⓒ Getty Images

Ons asielstelsel is doodziek. Dat stelt de internationaal vermaarde hoogleraar sociologie Ruud Koopmans. We helpen namelijk alleen de mensen die het lukt de Europese grenzen te bereiken, of ze bescherming verdienen of niet. Dat brengt onze veiligheid in gevaar, verzwakt Europa en laat de zwaksten in de steek. Tijd om het over een andere boeg te gooien.