Partrust blijkt piramidespel

Jarenlang misbruikte het fonds inleg van nieuwe beleggers voor zogenaamde rente-uitkeringen aan eerdere klanten. Dit blijkt uit onderzoek van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft aan Partrust inmiddels opdracht gegeven om volledige openheid van zaken te geven over de besteding van de miljoenen die het kreeg toevertrouwd. Daar is geen gevolg aan gegeven. Zolang het bedrijf dit blijft weigeren, is het een boete verschuldigd die dagelijks oploopt.

Wet Partrust is de eerste omvangrijke beleggingsfraude die de AFM aan het licht brengt met behulp van de nieuwe 'Wet oneerlijke handelspraktijken', die sinds afgelopen najaar van kracht is. Met deze wet kan de toezichthouder ook ingrijpen bij instellingen die formeel buiten het toezicht vallen, doordat zij bijvoorbeeld beleggingen aanbieden waarvan de minimuminleg hoger is dan 50.000 euro. Ook bij Partrust is dit het geval. Bij constatering van strafbare feiten doet de AFM aangifte bij justitie. Niet duidelijk is of de toezichthouder ook al aangifte heeft gedaan tegen Partrust. Partrust maakt deel uit van de SWP Groep, vernoemd naar eigenaren Paul Spee, Willem Werenstijn en Eddie Peijer. Het zou de afgelopen vijftien jaar met geld van beleggers belangen hebben opgebouwd in onder meer een Costa Ricaans sproeibedrijf, bosbedrijf Ecogarant, metaalbedrijf DamwandCentrale en bosbouw in Guyana. Het fonds beloofde onwaarschijnlijk hoge rendementen. De Telegraaf zette in het verleden diverse malen vraagtekens bij het functioneren van de onderneming. Enkele weken geleden moest het bedrijf uitstel van betaling aanvragen. De directie van Partrust was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Volgens de AFM is het aantal meldingen van frauduleuze beleggingspraktijken groter sinds het uitbreken van de financiële crisis. Piramidespelen lopen vast omdat zij geen nieuwe beleggers kunnen vinden, die nodig zijn voor uitkeringen aan eerdere klanten.