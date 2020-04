Hoogleraar: ’BCG-vaccin laat symptomen corona mogelijk milder verlopen’

Er worden testen gedaan met het BCG-vaccin (tuberculose). De hoop is dat dit vaccin ouderen meer weerstand geeft, waardoor ze beter bestand zijn tegen het coronavirus. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het aloude vaccin tegen tuberculose (BCG-vaccin) wordt onderzocht in de strijd tegen corona. Bij een groep van 1600 ouderen en een groep van 1500 man zorgpersoneel wordt in het Radboudumc en het UMC Utrecht gekeken of het vaccin de kans op een infectie met Covid-19 verkleint of dat de ziekte milder verloopt. Wij vragen hoogleraar experimentele interne geneeskunde Mihai Netea, winnaar van de Spinozapremie en verbonden aan Radboudumc, een toelichting.