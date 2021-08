’Raketten afgevuurd richting vliegveld in Kabul’

Journalisten van het Franse persbureau AFP hoorden meerdere raketten over de stad vliegen. Inwoners die in de buurt van de luchthaven wonen, zeggen tegen AFP te hebben gehoord dat het raketafweersysteem in werking werd gesteld. In het noorden van de stad, waar ook het vliegveld ligt, is rook te zien die boven de gebouwen uitkomt.

Een veiligheidsbron binnen de gevallen Afghaanse overheid meldt dat de raketten zijn afgevuurd vanuit een voertuig in het noorden van Kabul.

Wie er heeft geschoten en wat het doelwit was, is niet bekend. In de afgelopen dagen hebben Amerikanen twee droneaanvallen uitgevoerd op de Afghaanse tak van IS (IS-K), als vergelding voor de bomaanslag van donderdag, waarbij volgens onofficiële bronnen mogelijk 170 doden vielen. Ook dertien Amerikaanse militairen kwamen om het leven.