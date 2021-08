Polen stuurt 900 militairen naar grens met Wit-Rusland

Premium Video

NL’er in Kabul: ‘Tv-presentatrices plots vervangen door mannen’

Na de machtsgreep van de Taliban in de Afghaanse hoofdstad Kabul proberen veel inwoners de stad te verlaten. De Nederlandse Louis Marijnissen, die als hulpverlener in de stad werkt, is vooralsnog niet van plan het land te verlaten. Hij legt uit hoe de situatie op dit moment is.