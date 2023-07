VanMoof failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam

De eerder door de rechter aangestelde bewindvoerders gaan nu als curatoren de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken. Ze hopen nog een partij te vinden die de activiteiten van VanMoof wil voortzetten, heeft de onderneming in een verklaring laten weten.

Het bedrijf had al eerder uitstel van betaling aangevraagd. De winkels waren daardoor al gesloten en de verkoop van nieuwe fietsen was al gestaakt. Ondertussen staat Marktplaats vol met tweedehands VanMoofs en stonden meerdere boze klanten voor de dichte deuren van de winkels in Amsterdam.

VanMoof werd opgericht in 2009 en had als doel om „de perfecte stadsfiets” te maken. Met name in Amsterdam genoot de e-bike populariteit, al had het merk ook last van langere reparatietijden en een haperende service. Eerdere kapitaalinjecties hebben het hippe bedrijf dus niet kunnen redden.

VIDEO: VanMoof had onlangs boze klanten aan de deur, toen het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd.