Politiebewaking voor Belgische viroloog na extreemrechtse dreigementen

„De politie had te horen gekregen dat er concrete plannen waren”, aldus de viroloog, die bekend staat om zijn meningen over tal van onderwerpen, in een interview. Van Ranst heeft tegen de 80.000 volgers op Twitter. Hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en wordt vaak verbaal aangevallen en bedreigd door met name types uit extreemrechtse hoek.

Sinds drie weken patrouilleert de politie vaak voorbij zijn huis in Willebroek omdat er, aldus de viroloog, „tastbare plannen waren om schade aan te richten” waar de politie van op de hoogte was. „Om het uur komt de politie langs”, zegt Van Ranst in een vlog van Techmag. „Dat is de prijs die je betaalt. Mijn gezin is dat gewend.”

’Elk uur bewaking’

De politie heeft Van Ranst gebeld om te vragen of hij wilde dat er een auto voortdurend voor de deur zou staan. „Daar heb ik nee op gezegd. Waarop zij zeiden dat ze elk uur in de buurt zouden komen rondrijden.” Bang is hij er niet door, zegt Van Ranst. „Ik volg extreemrechts al meer dan 30 jaar en ik weet dat het veel geblaat en weinig wol is. Ik ben niet bang, nee.”

Van Ranst zegt dat hij dat onder meer te danken heeft aan de olifantenhuid die hij de afgelopen maanden en jaren gekweekt heeft. „En mijn geloof in de mensheid is sinds de uitbraak van de pandemie groter dan ooit.”

Dat de bedreigingen uit extreemrechtse hoek komen, verrast Van Ranst niet, omdat hij vaak wordt verweten links te zijn. „Virologen hebben recht op een eigen mening”, zegt Van Ranst. „Maar ik heb geen link met een partij of politieke beweging.”