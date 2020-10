Agent voor de rechter om opsluiten collega

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De Amsterdamse agent Raiss was eind mei 2016 met een familielid naar het politiebureau in Enschede gegaan om aangifte te doen van oplichting. De situatie liep uit de hand waarbij de politieman door inspecteur Herbert H. werd aangehouden en vastgezet. Later werd de agent overgeplaatst naar het politiebureau in Deventer. Hij bracht een nacht door in de cel.

Raiss werd in mei 2016 ten onrechte en zeer hardhandig door collega’s op een politiebureau in Enschede in de boeien geslagen. Toen hij zei dat hij ook bij de politie werkte, geloofden de agenten hem niet omdat hij ,,er helemaal niet uitzag als een agent”.

Ze dachten dat hij de schoonmaker was. De agenten zagen hem alleen als Marokkaan, zei Raiss er zelf over. Hij werd uiterst hardhandig aangepakt en in een cel gegooid waar hij een nacht moest blijven. Enkele weken later deed hij aangifte van belediging, bedreiging, mishandeling, vrijheidsberoving en misbruik van het ambt.

De inspecteur werd berispt, maar dit werd later door de korpschef teruggedraaid. Het Openbaar Ministerie wilde hem niet vervolgen, maar de inspecteur voerde via het gerechtshof een procedure om dit toch te doen. Hij wil van alle blaam gezuiverd worden.

Het OM vervolgt H. nu voor onder meer vrijheidsberoving en mishandeling. Later dinsdag wordt de eis van de officier van justitie bekend.