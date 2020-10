Rechtszaak over hardhandige aanhouding ex-politieagent

Ⓒ ANP

Zwolle - In de rechtbank in Zwolle dient dinsdag de zaak over de aanhouding van oud-politieman Anis Raiss. Rais werd in mei 2016 ten onrechte en zeer hardhandig door collega’s op een politiebureau in Enschede in de boeien geslagen. Hij wilde opheldering over de vraag waarom zijn vader en broertje geen aangifte konden doen van oplichting. Dat was een ongebruikelijke gang van zaken, wist hij uit ervaring. Toen hij zei dat hij ook bij de politie werkte, geloofden de agenten hem niet omdat hij ,,er helemaal niet uitzag als een agent”.