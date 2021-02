VS bombarderen aan Iran gelieerde milities in Syrië

De aanval was gericht op meerdere doelwitten aan de Syrische grens met Irak. Het zou gaan om posten die werden gebruikt voor wapensmokkel. Volgens Amerikaanse media gaat het om een relatief kleine, gerichte aanval. Bronnen in het Pentagon melden aan CNN dat er „een handvol militieleden” is omgekomen. Dat is nog niet officieel bevestigd.

De posten werden bemand door twee milities die volgens de VS hebben meegewerkt aan een eerdere raketaanval op het vliegveld van Irbil in Irak. Daarbij kwam een niet-Amerikaanse medewerker om. Ook raakten een Amerikaanse militair en meerdere andere medewerkers gewond.

Raketten

Dit weekend werden nog eens vier raketten afgeschoten op een luchtbasis bij Bagdad en maandag kwamen er twee raketten neer in Bagdads internationale zone. Dat is de wijk waar de ambassades zitten.

Het Pentagon liet weten dat de Amerikaanse aanval in opdracht van president Biden tot stand was gekomen. Er waren twee redenen, volgens de woordvoerder. Ten eerste om verdere dreiging in de regio weg te nemen, maar de aanval is vooral een signaal: „Deze operatie heeft een duidelijke boodschap: president Biden zal de Amerikaanse troepen en coalitiegenoten beschermen.”

Precair moment

Deze week liet het Witte Huis al meerdere malen weten dat Iran verantwoordelijk zou worden gehouden voor het geweld dat door hun gesteunde groepen veroorzaken. Iran voorziet verschillende groepen in de regio van wapens en andere hulp.

De Amerikaanse aanval komt op een precair moment. Biden wil de onderhandelingen starten over het de Iraanse nucleaire deal. Iran ontkent iets met deze raketaanvallen te maken te hebben.