Fans zijn Van Basten beu

Verwachtingsvol stonden ze gistermorgen in groten getale bij de Amsterdam ArenA, de hondstrouwe supporters die een glimp wilden opvangen van hun vedetten. Tientallen kinderen met handtekeningenboekjes en fototoestellen in de aanslag kwamen tevergeefs, want de heren voetballers en technische staf lieten zich niet zien.

Triest"Dit vind ik wel heel erg triest. Wij komen met onze jongens speciaal uit Harderwijk naar Amsterdam om Suarez, Van der Wiel, Aissati en al die anderen te zien. Op zich al bijzonder dat je dat doet in tijden dat het afzien is voor de fans, maar als je dan zo wordt behandeld... Niets is er te zien, terwijl op de website staat dat de selectie om elf uur traint", briest Peter van Rossem. Achter een rood gordijn, dat sinds de komst van Van Basten rondom het trainingsveld hangt, zijn slechts de schimmen van wat tweede elftalspelers te ontwaren. De echte 'sterren' blijven binnen. Sietse, Ruben en Stefan, de kinderen van Peter, staan er beteuterd bij. En ze zijn niet de enigen. Veel gezinnen zijn er deze vakantie op uitgetrokken om de Ajax-training te bezoeken. Ook de heer Lucas is met zijn jongens Leon en Levi naar de training gekomen. "In de vakanties moet je je kans grijpen, maar het is een koude kermis te moeten zien dat alleen wat tweede elftalspelers het trainingsveld op sloffen. Op deze manier laat je echt de fans in de kou staan."

"Het is volstrekt misplaatste arrogantie dat Ajax zijn fans zo behandelt", zegt Peter Sloof. "Ze zouden de mensen die de moeite hebben genomen trainingen te bezoeken, persoonlijk een handje moeten geven. Uit dankbaarheid dat zij in deze barre tijden hun vrije tijd opofferen."