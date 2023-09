Reconstructie: seksprofeet verraden in eigen sekte

Binnenkort komt hij op vrije voeten: de voor kindermisbruik veroordeelde sekteleider Robert B. van de Orde der Transformanten. Zijn tientallen volgelingen kijken daar halsreikend naar uit. De ’profeet’ had zijn aanhangers, meerder- én minderjarig, volledig in zijn ban, blijkt uit rechtbankstukken uit het deels besloten proces. Toch viel hij van zijn troon door verraad van binnenuit. Een reconstructie over seks, macht, een heilig boek en een fatale minnaar.

’s Gravendaal waar Robert B. (inzet) zijn volgelingen in de ban had. Dankzij het soepele Duitse rechtssysteem zit zijn straf er bijna op. Ⓒ foto De Telegraaf, illustratie Petra Urban