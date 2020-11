Prominenten eisten grote schoonmaak binnen jeugdclub Forum

Het Parool onthulde zaterdag informatie, op basis van screenshots en gesprekken met anonieme bronnen, waaruit zou blijken dat leden van Jongeren van Forum voor Democratie (JFVD) antisemitische en homofobe uitspraken hebben gedaan. Er zouden ook nazisympathieën zijn gedeeld.

Het JFVD-bestuur schrijft dan in een verklaring geschrokken te zijn van het bericht en uitgebreid gesproken te hebben met de betrokkenen. Die zouden de beschuldigingen „verre van zich werpen, afstand nemen van de aantijgingen en stellen dat het gaat om citaten die uit de context zijn gehaald.” Ze hebben senator Paul Cliteur, bestuurslid Olaf Ephraim en Kamerlid Wybren van Haga gevraagd een onderzoek te starten „om te kijken hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen.”

’Volledige sanering’

Voor tal van partijprominenten gaat dat niet ver genoeg. „Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden”, reageertsenator Annabel Nanninga. „Ik sta hier volstrekt niet achter en verwacht een volledige sanering van de JFVD.”

Europarlementariër Rob Roos wil de jongerentak zelfs helemaal ontbinden: „Ik ben wars van alle vormen van racisme en antisemitisme. Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer schoon schip hadden gemaakt en de JFVD hadden opgedoekt.”

Partijleider Thierry Baudet noemt de reactie van het JFVD-bestuur op de beschuldigingen juist een ’uitstekend optreden’. In het hele land denken FvD-vertegenwoordigers daar anders over. „Dit is onverdedigbaar. We dienen schoon schip te maken in onze eigen partij”, reageert fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn van FvD Flevoland. „Het partijbestuur is nu aan zet. Ik ben voor saneren.” Het Amsterdamse raadslid Kevin Kreuger vindt de verklaring van de jongerentak ’veel te slap’ en pleit voor ‘keihard optreden en opdoeken’.

Klokkenluiders geroyeerd

Niet alleen de JFVD lijkt een probleem te hebben. De voorzitter van de jongerentak, Frederik Jansen, staat hoog op de lijst (7) voor de verkiezingen in maart. De rechterhand van partijleider Thierry Baudet ligt intern al langer onder vuur.

Meerdere volksvertegenwoordigers vinden dat hij moet vertrekken. Statenlid Frederik Tattersall uit Overijssel: „Jansen moet niet meer op de lijst voor de Tweede Kamer staan.”

Volgens bronnen binnen FvD ligt het partijbestuur niet op een lijn. Thierry Baudet zou nog achter zijn assistent staan. Over hem klinken achter de schermen flinke woorden. Een ingewijde stelt dat hij ‘letterlijk raar is geworden’.

Frederik Jansen (tussen Theo Hiddema en Thierry Baudet) tijdens de presentatie van de eerste tien kandidaten van Forum voor Democratie (FVD) voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ⓒ ANP / HH

De Volkskrant onthulde onlangs dat JFVD klokkenluiders heeft geroyeerd die eerder dit jaar aan de bel trokken wegens extreemrechts gedachtegoed binnen de jeugdtak. De krant stelt royementsbrieven in handen te hebben.

Thierry Baudet stelt zijn positie als lijsttrekker voor Forum voor Democratie voor de Tweede Kamerverkiezingen ter beschikking. Wel wil hij betrokken blijven bij de partij, zei hij maandagavond in een filmpje op Twitter.