A2 richting Maastricht nog altijd dicht na kantelen veewagen

De toestand van de bestuurder van de vrachtauto met aanhanger, een 19-jarige man uit Nijkerkerveen, is volgens een politiewoordvoerder stabiel. Of dat betekent dat de man gewond is geraakt, weet de zegsman niet. In totaal werden 76 kalveren vervoerd, waarvan er tien ter plekke uit hun lijden moesten worden verlost, aldus de woordvoerder. Ook een aantal andere dieren raakte gewond. Een dierenarts zal volgens de politiewoordvoerder bepalen of die ook moeten worden afgemaakt.

Het ongeval vond rond 02.45 uur plaats op de A2 bij Grathem op de rijbaan richting Maastricht. De vrachtwagen kantelde en kwam breed over de weg te liggen. De rijbaan in tegenovergestelde richting werd ook afgesloten omdat er koeien losliepen.

Aangezien de weg richting Maastricht nog helemaal dicht is, moet verkeer rekening houden met file, aldus Rijkswaterstaat. Het advies blijft om de omleiding via de A67 en A73 te volgen. Ook vanaf knooppunt Galder is een omleiding ingesteld. Verkeer rijdt dan via de A16, de Belgische E19, E34, E313 en E314.

De bergingswerkzaamheden zijn in volle gang, meldt Rijkswaterstaat. Naar verwachting is de weg om 11.00 uur weer helemaal vrij.