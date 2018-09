'Eurosceptici geen belangrijke rol'

„Het zal moeilijk worden voor eurosceptische partijen om hun kiezers naar de stembus te krijgen”, voorspelde Lagendijk. Desondanks is hij verontrust dat steeds meer burgers sceptisch zijn over de EU. „Daardoor lijken ook de grotere linkse en rechtse partijen in het Europarlement te denken dat ze met eurosceptische uitspraken kiezers kunnen trekken”, aldus Lagendijk.

Het grootste probleem is volgens hem dat het Europarlement geen rol speelt bij onderwerpen waar de burgers het meest in zijn geïnteresseerd. Het moet daarom aan de kiezers duidelijk maken op welke gebieden de EU wel een toegevoegde waarde heeft, zoals klimaatverandering, de interne markt, terrorisme en immigratie, en welke beslissingen nationale parlementen zelf moeten nemen, zoals op het gebied van gezondheidszorg en sociale zaken.

Lagendijk stelt dat het Europarlement zich in de toekomst minder moet bezighouden met details. „Het parlement moet de EU-landen meer vrijheid geven om wetten enigszins verschillend te implementeren”, aldus de parlementariër. Dit is mogelijk wanneer het nieuwe Europese verdrag, het Verdrag van Lissabon, wordt ingevoerd.

Er moeten ook meer debatten worden gevoerd om het Europees Parlement aantrekkelijker te maken voor de media, vindt Lagendijk. „Minder sprekers en een tweede ronde waar parlementariërs op elkaar kunnen reageren”, is zijn voorstel.

Ook moeten Europarlementariërs meer samenwerken met hun nationale collega's. Zo zal het Europarlement democratischer worden en scepticisme verminderen, denkt de GroenLinks'er.

Lagendijk heeft elf jaar voor GroenLinks in het Europarlement gezeten. Hij heeft zich op 4 juni niet weer verkiesbaar gesteld, maar zet zijn loopbaan vanaf 1 juli voort als universitair docent aan de Sabanci Universiteit in Istanbul. De Nederlander is in 2006 getrouwd met een Turkse journaliste. Daarnaast wordt Lagendijk senior adviseur van het Istanbul Policy Center.