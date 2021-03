16-jarige jongen vast voor fatale steekpartij Rijswijk

„Zijn betrokkenheid bij het steekincident wordt onderzocht”, meldt de politie. De verdachte zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Deze week zijn tijdens de uitzendingen van Opsporing Verzocht en Team West beelden getoond van de verdachte. Een deel van zijn gezicht was duidelijk te zien. Ook is de verdachte rennend vastgelegd. De politie vroeg mensen in het bijzonder te kijken naar zijn manier van lopen. Naar aanleiding van de uitzendingen kreeg de politie twintig nieuwe tips binnen.

Het slachtoffer werd op donderdagmiddag 18 februari neergestoken in het Julianapark tussen Rijswijk en Den Haag. Hij raakte daardoor zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De politie meldde eerder deze maand dat de steekpartij geen gerichte actie lijkt en dat meer mensen in die omgeving zijn lastiggevallen en bedreigd.