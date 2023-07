Wie zijn mysterieuze gemaskerde helpers Franse politie? ’We zouden het zo weer doen’

De burgemeester, Fabrice Loher, heeft volgens plaatselijke media de bewoners verzekerd dat er in de stad geen enkele militie aan de zijde van de politie is ingeschakeld. Maar zowel de politie, de gemeente als het ministerie van Defensie is ongerust over de incidenten.

Militairen

De meeste gemaskerde helpers van de politie zouden militairen van marine-eenheden in Lorient zijn geweest. Een van de marinemensen heeft dit zelf tegen een regionale krant gezegd. „Er waren verscheidene eenheden bij betrokken, en we zijn er trots op, we zouden het wanneer nodig zo weer doen. Als je alles in brand steekt, moet je een reactie verwachten.”

De Maritieme Strijdmacht van Mariniers en Commando’s (Forfusco) die in Lorient het hoofdkwartier heeft, liet snel weten dat het de leiding „niet bekend is dat er leden aan dit soort acties hebben meegedaan, want iedereen weet dat de openbare orde niet de taak van de strijdkrachten, inclusief Forfusco, is.” Maar niet lang daarna zei een woordvoerster dat het weliswaar mogelijk zou zijn dat mariniers als privépersoon aan dergelijke acties hebben meegedaan, maar dat geen enkele eenheid er direct bij is betrokken.