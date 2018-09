Steinerschool gebruikt lijfstraffen

Volgens Belgische media gebruikt Steinerschool De Zonnewijzer in het Belgische Leuven dit soort lijfstraffen omdat die volgens de school passen in een leerproces.

Saskia Rappe uit Wijgmaal is woedend omdat haar dochter ook op een dergelijke manier werd gestraft. "Onbegrijpelijk. Absurd. En niet meer van deze tijd", zegt ze in Het Nieuwsblad. Ook haar dochter Gaëlle zal haar straf niet snel vergeten. "Ik moest de trap in de gang honderd keer op- en aflopen. Omdat ik had gelachen toen een leerling een bal tegen zijn hoofd kreeg getrapt op het schoolplein."

'Normaal'

Toen Saskia Rappe de school om uitleg vroeg, vond de school het volgens haar de 'normaalste zaak van de wereld'. "Het paste zogezegd allemaal in een leerproject." De vrouw bracht de kinderrechter op de hoogte van de 'lijfstraffen' en haalde haar dochtertje ook onmiddellijk van school.

Rudolf Steiner

Een Steinerschool is een school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner.