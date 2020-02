Relletje in India om sterilisatieplan voor mannen

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Ger Loeffen

BHOPAL - In de Indiase deelstaat Madhya Pradesh is een relletje ontstaan over het plan om gezondheidsmedewerkers het target te geven dit jaar tenminste één man ervan te overtuigen zich te laten steriliseren. Als ze dat niet zou lukken zouden ze hun baan verliezen.