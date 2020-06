Tweede arrestatie na dood Martin Griep

Onderzoek na de eerdere aanhouding van de 62-jarige vrouw. Ⓒ Inter Visual Studio

ZWAAG - Een 58-jarige man uit Grootebroek is aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 52-jarige Martin Griep uit het Noord-Hollandse Zwaag. Dat meldt de politie. Eerder werd al een 62-jarige vrouw uit de gemeente Hoorn opgepakt in de zaak.