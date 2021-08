Zoon (46) krijgt negen jaar cel en tbs voor doden moeder in Heerde

Het 66-jarige slachtoffer woonde met haar zoon in het huis waar zij werd gevonden. De vrouw lag in doeken gewikkeld onder de radiator in de woonkamer.

De verdachte heeft iedere betrokkenheid ontkend. Hij heeft wel toegegeven dat hij ruzie met zijn moeder heeft gehad. Buren hebben verklaard dat zij de ruzie en gebonk en gesleep hebben gehoord. Volgens de verdachte heeft hij na de ruzie een oxazepam (kalmeringsmiddel) genomen en is hij vervolgens naar bed gegaan. Hij zou het lichaam niet in de woonkamer hebben zien liggen. De rechtbank hecht geen geloof aan zijn verklaringen en stelt dat er geen bewijs is voor de stelling dat iemand anders dan de zoon verantwoordelijk zou zijn voor de dood van de vrouw.

Van een vooropgezet plan is volgens de rechtbank niets gebleken en dus is er geen sprake geweest van moord. De rechtbank verklaarde doodslag bewezen.

De man lijdt aan psychoses, zo hebben deskundigen vastgesteld. Daarom is hem naast de celstraf de tbs-maatregel met gedwongen behandeling opgelegd. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel en tbs geëist.