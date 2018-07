De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor buitenlandse aanbieders van flitskredieten, risicovolle beleggingsproducten en andere schadelijke financiële producten op internet, die veelal opereren vanuit het buitenland. In eigen land heeft de financiële waakhond dergelijke praktijken streng aan banden gelegd. Bij de aanbieders kunnen mensen relatief kleine bedragen lenen, maar blijkt vervolgens de rente torenhoog en de aflossingsvoorwaarden keihard, waardoor zij nog dieper in de schulden komen.

„Het is oliedom om daar in te trappen,” reageert een deelnemer. „En het is ieders eigen verantwoordelijkheid, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen.” Twee derde van de stemmers kan zich voorstellen dat mensen geloven dat ze gemakkelijk geld kunnen lenen. „De verleiding zal moeilijker te weerstaan zijn als je geldzorgen hebt”, begrijpt iemand. Een ander vult aan: „Dergelijke bedrijven maken misbruik van de hoge nood van de lener.”

Enkele stellingdeelnemers bekennen dat zij de problematiek van binnenuit kennen. Zo vertelt iemand: „Ik heb ook eens een klein krediet gehad, omdat de auto het ineens begaf en er een nieuwe moest komen. De bank wilde ons niet ’zomaar’ 5000 euro lenen, en je moet toch wat, dus doe je het via een kredietbank. Maar echt geen cent meer dan nodig!” Een ander verhaalt over zoonlief die in het ’leengevaar’ terecht kwam: „Een keer met een kleine lening, een keer met een spelverslaving. De moeite die het kost om hieruit te komen wordt zeer onderschat.”

De AFM wil een reclameverbod voor zowel niet bij de waakhond geregistreerde als buitenlandse financiële instellingen. Dat vindt ruim de helft van de deelnemers een goed idee. „Het zijn zeer slinkse methodes om mensen die het minder hebben nog meer geld af te troggelen. Verbieden dus”, zegt een van hen erover. Een ander werpt tegen: „Mensen moeten weerbaarder worden tegen reclame. Er is toch ook nog zoiets als gezond verstand? Voor niets gaat de zon op.”

Dit is nu bij uitstek iets wat wél goed door Europa geregeld zou moeten worden, vindt meer dan 90 procent van de stemmers. „Dit is een van die punten waarop men kan laten zien waar Europa voor nodig is,” klinkt het. Of dat ook gebeurt betwijfelen sommige lezers: „Ze kunnen wel een verbod op plastic draagtasjes regelen, maar wat echt nodig is kunnen ze niet.”

Een deelnemer stelt: „We hoeven niet op Europa te wachten, als we op tv, in kranten en op sociale media constant waarschuwen voor de gevaren van dit soort praktijken.” Een derde van de stemmers vindt dat er al genoeg gewaarschuwd wordt: „Ik ben opgevoed met het motto ’de tering naar de nering zetten’,” vertelt een van hen. „Iedereen weet dat er risico’s aan zitten en dat de diegene van wie je het leent er beter van wil worden.”

Velen menen dat de financiële waakhond beter zijn best moet doen om ’woekeraars’ harder aan te pakken. „Omdat de bank geen spaarrente meer geeft gaan mensen naar alternatieven zoeken, waaronder gokken en mogelijkheden in het buitenland. De AFM had dit kunnen voorzien.”

Eline Verburg