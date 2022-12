Steden treffen weer maatregelen rond WK-wedstrijd Marokko

Marokko en Spanje strijden dinsdagmiddag om 16.00 uur om een plek in de kwartfinale op het WK in Qatar. Eerder liep de viering van de overwinningen van Marokko uit op rellen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.

Hoe de maatregelen in Den Haag er precies uitzien, kon een woordvoerder van de gemeente niet zeggen. Naast de politie zullen ook buurtvaders en jongerenwerkers aanwezigen opnieuw actief aanspreken. Ook zijn er tien brieven uitgereikt aan mensen die aanwezig waren bij vorige ongeregeldheden. „Ze gaan naar mensen die we kennen, maar die we niet hebben kunnen betrappen op een strafbaar feit”, aldus de woordvoerder. In de brieven wordt gewaarschuwd voor het opleggen van een gebiedsverbod. Tot op heden heeft de gemeente nog niet van dit soort verboden opgelegd.

Ook in Amsterdam is de politie dinsdag weer „zichtbaar en onzichtbaar” aanwezig op de plekken waar eerder ongeregeldheden waren. Net als afgelopen donderdag staat dit keer wederom een waterkanon van de Duitse politie paraat. Dat is nodig omdat de Nederlandse waterkanonnen vanwege technische problemen momenteel niet in gebruik zijn. Verder werkt de politie in de hoofdstad eveneens samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders.

Net als bij de eerdere WK-wedstrijden zal de Rotterdamse politie „zichtbaar en onzichtbaar met meerdere middelen” aanwezig zijn in het centrum van de stad tijdens en na de wedstrijd van dinsdagmiddag, zegt een woordvoerder. „We zijn, ondanks een paar aanhoudingen, tevreden over het verloop bij de eerdere wedstrijden. Het ging er op en rond het Kruisplein vooral feestelijk aan toe, maar we houden uiteraard de boel goed in de gaten.”