Spetter, pieter, pater: het blijft maar regenen

Dat meldt Weerplaza. Zondag breekt de zon regelmatig door en stijgt de temperatuur tot maximaal 12 graden. Een regenjack is daarom geen overbodige luxe. „Later vanochtend raakt het vanuit het zuiden bewolkt en vanmiddag trekt er een gebied met regen van zuid naar noord”, vertelt weervrouw Diana Woei.

Ook maandag wordt er zo nu en dan regen of motregen verwacht. Toch weet de zon soms ook een klein gaatje in het wolkendek te vinden. „De temperatuur ligt in de middag rond de normale waarde voor de tijd van het jaar, het wordt ongeveer 12 graden bij een matige zuidelijke wind.”

Dinsdag belooft een stuk minder aangenaam te worden. Er staat ons dan een grijze en druilige dag te wachten, zo voorspelt Weerplaza. „Opklaringen zijn spaarzaam doordat de lucht vrij vochtig is en er amper wind staat.” Het noordelijke deel van het land staat dinsdag de meeste neerslag te wachten.

Frisser en een bui

De tweede helft van de week koelt het flink af. In het weekend wordt het maximaal 8 graden en met 2 tot 4 graden in de nacht kan de dikke donsdeken weer op bed.

Natte oktober

Afgelopen maand was het een stuk natter dan normaal in dezelfde periode. Zo viel er 107 millimeter neerslag, tegenover 83 millimeter normaal. Volgens het KNMI waren daarbij grote verschillen in het land waarneembaar. In Noord-Holland viel met 130 tot 220 millimeter lokaal de meeste regen. In Limburg en de Achterhoek was het een stuk droger met niet meer dan 80 tot 100 millimeter neerslag.