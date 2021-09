Koning in troonrede: dood Peter R. de Vries nieuw dieptepunt

Volg Prinsjesdag hieronder via de tweets van parlementair verslaggever Valentijn Bartels.

Zoals bekend komt er extra geld om de georganiseerde, ondermijnende misdaad tegen te gaan. De schokkende moord op Peter R. de Vries noemde de koning in de troonrede ’een nieuw dieptepunt’.

De koning noemde de stikstofcrisis en de woningmarkt als grote uitdagingen. „Stilstand zou ons land op achterstand zetten”, zei de koning daarover. Zoals eerder al uitlekte zal zeven miljard worden uitgetrokken voor klimaatmaatregelen.

Coronacrisis

„Voor ons ligt een jaar waarin we mogen hopen op meer normale verhoudingen”, zei de koning over de coronacrisis. „De komende periode staat in het teken van herstel van het zorgpersoneel.” Koning Willem-Alexander dankte verder alle mensen die een grote bijdrage hebben geleverd tijdens de coronacrisis, zoals de politie, boa’s en militairen die bijsprongen.

De koning keek ook verder vooruit: „Hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende pandemie, daarvoor werkt de regering aan een plan. De tweede vraag is hoe de zorg in de toekomst van hoge kwaliteit blijft.”

De regering heeft de „hand in eigen boezem” gestoken in de troonrede, uitgesproken door koning Willem-Alexander. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen „is te lang te stroperig geweest.” En slachtoffers van de toeslagenaffaire is onrecht aangedaan.

Hoera mag weer

Na het uitspreken van de troonrede door de koning mogen de aanwezigen dit jaar weer ’hoera’ roepen. De traditionele drie ’hoera’s’ werden vorig jaar nog als spreekkoor gezien, iets wat vanwege de coronacrisis niet was toegestaan.

Na de troonrede roept de voorzitter van de Eerste Kamer altijd ’Leve de Koning’, gevolgd door een driewerf hoera. Maar vorig jaar moesten de Kamerleden en andere aanwezigen het houden bij een opgestoken hand, en een applaus.

Voordat de koning dinsdag de Grote Kerk betrad, werden de aanwezigen geïnstrueerd hoe ze na de troonrede de traditionele hoera dienen uit te spreken.

Uitgelekt

Een groot deel van de plannen van het demissionaire kabinet voor komend jaar zijn al uitgelekt, eigenlijk net zo’n traditie als het dragen van (hoge) hoedjes, weelderige jurken en chique jacquets.

Het jaarlijks uitspreken van Troonrede gebeurt normaliter in de Ridderzaal, maar is voor het tweede jaar op rij in de Haagse Grote Kerk. Daar is meer ruimte voor de Kamerleden (dit jaar wederom zonder hun partner) en leden van het kabinet (dit jaar alleen de ministers).

Rond 15.00 uur zal minister Hoekstra zijn geitenperkamenten koffertje met daarin de Miljoenennota en begroting in de Tweede Kamer aanbieden en kan eenieder de regeringsplannen voor komend jaar inzien.