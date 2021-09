Sobere Prinsjesdag: dit is het programma

Een groot deel van de plannen van het demissionaire kabinet voor komend jaar zijn al uitgelekt, eigenlijk net zo’n traditie als het dragen van (hoge) hoedjes, weelderige jurken en chique jacquets.

Het jaarlijks uitspreken van Troonrede gebeurt normaliter in de Ridderzaal, maar is voor het tweede jaar op rij in de Haagse Grote Kerk. Daar is meer ruimte voor de Kamerleden (dit jaar wederom zonder hun partner) en leden van het kabinet (dit jaar alleen de ministers).

Het programma begint rond 12.00 uur als de militaire erewacht zich opstelt bij de Grote Kerk en de Kamerleden uit hun tijdelijke gebouwen vertrekken. Een uurtje later zal de ’verenigde vergadering’ worden geopend en is het wachten op Koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Zij komen ook dit jaar niet per koets, maar stappen bij Paleis Noordeinde in de auto die rond 13.20 bij de Grote Kerk arriveert, waarna de koning de Troonrede uitspreekt. Nadat de koning die heeft voorgelezen, heft de voorzitter van de Verenigde Vergadering ook dit jaar weer het ’Leve de koning’ aan. Wie even wil zwaaien naar het paar kan dat volgens de gemeente Den Haag het beste voor de tv of radio doen, want naast het afschaffen van de rijtoer zal ook dit jaar de balkonscene niet door gaan.

Rond 15.00 uur zal minister Hoekstra zijn geitenperkamenten koffertje met daarin de Miljoenennota en begroting in de Tweede Kamer aanbieden en kan eenieder de regeringsplannen voor komend jaar inzien.