Busje belandt op schip in Terneuzen: 25-jarige man overleden, vijf gewonden

Vermoedelijk is het voertuig bij de Buitenhaven door de slagbomen gereden en vervolgens niet in het water, maar half op een binnenvaartschip terechtgekomen, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. Het ongeluk gebeurde rond 9.00 uur.

Omdat het busje gedeeltelijk op de boot terecht was gekomen, hing het zeer instabiel. Vanwege het risico dat het busje kantelde en daardoor te water raakte, was het voor de brandweer moeilijk de beknelde persoon te bevrijden. Deze persoon is overleden. Zijn lichaam zat nog voor een lange tijd vast in het busje dat op een schip is gezet.

De brandweer heeft het slachtoffer in de middag uit de auto bevrijd en overgedragen.

Schoonmaakbedrijf

Het busje is volgens Omroep Zeeland van een schoonmaakbedrijf. Een woordvoerder laat aan de omroep weten dat de inzittenden op weg waren naar Nieuwvliet. „Het is voor ons een reguliere route. Mensen van ons zijn nu onderweg om met de slachtoffers te praten.”

De wegen over het sluizencomplex zijn afgezet. Het verkeer wordt omgeleid via de Sluiskiltunnel. De weg blijft waarschijnlijk nog tot 16.00 uur gestremd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en kan op dit moment geen nieuwe informatie toevoegen, schrijft een medewerker op Twitter.