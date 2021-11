Busje belandt op schip in Terneuzen: een persoon overleden, meerdere gewonden

Ⓒ Provicom Multimediadiensten

TERNEUZEN - Een persoon is vrijdagochtend overleden bij een ongeluk waarbij een busje in Terneuzen van de weg op een schip is beland. Dat meldt Veiligheidsregio Zeeland op Twitter. ,,In totaal zaten zes personen in het busje, vijf personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd, een persoon zit nog bekneld in het busje.’’