Premium Het beste van De Telegraaf

Ook havengelden en forse vliegtaks spelen een rol Analyse: vraag of maatschappijen Corendon volgen

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Koen Nederhof portret. Telegraaf personeel. Redactie Verslaggeverrij. Bron: Telegraaf Ⓒ TLG

Een gevalletje wal keert schip. Zo kun je de plannen van Corendon het best omschrijven. De vakantiegigant is geworteld rond Schiphol, maar het vertrouwen dat de chaos snel wordt opgelost is verdampt. De groei op Brussel is een logisch gevolg.